الدنمارك تقدّم لأوكرانيا مدرّعات وذخائر بقيمة 228 مليون يورو

أعلنت كوبنهاغن أنّها ستقدّم لأوكرانيا هبة عسكرية جديدة بقيمة 228 مليون يورو تتألّف خصوصاً من مدرّعات وذخائر وأنظمة دفاع جوّي لتعزيز قدرة كييف "على شنّ هجوم في الأشهر المقبلة".



وأوضحت وزارة الدفاع الدنماركية في بيان أنّ قيمة هذه المساعدة الجديدة تبلغ 1.7 مليار كرونة ممّا يجعلها "أكبر هبة تقدّمها الدنمارك حتى الآن".



وتشتمل هذه الحزمة كذلك على مدرّعات ومركبات لإزالة الألغام وقذائف هاون وجسور ميدانية متنقلة.



وبذلك ترتفع إلى 11 مليار كرونة (1.47 مليار يورو) القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية التي قدّمتها كوبنهاغن إلى كييف منذ بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.



ونقل البيان عن القائم بأعمال وزير الدفاع ترولز لوند بولسن قوله إنّ المعدّات التي تتضمّنها الحزمة ضرورية لتمهيد الطريق أمام الدبابات الأوكرانية وقوات المشّاة المدرّعة على خط المواجهة.



وفي كانون الثاني، قدّمت الدنمارك لأوكرانيا 19 مدفع سيزار فرنسية الصنع، قبل أن تعلن في نيسان أنّها ستشتري بالاشتراك مع هولندا 14 دبّابة ليوبارد-2 لتهبها لأوكرانيا.