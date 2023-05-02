حكومة جنوب السودان: اتفاق على هدنة

حكومة جنوب السودان: اتفاق على هدنة



أعلنت وزارة خارجية جنوب السودان الثلاثاء أن طرفي النزاع في السودان وافقا خلال اتصال مع الرئيس سلفا كير على هدنة لمدة سبعة أيام تبدأ في 4 أيار، ما يثير الآمال في إنهاء أسابيع من المعارك.



وقالت الوزارة في بيان إن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "وافقا من حيث المبدأ على هدنة لمدة سبعة أيام من 4 إلى 11 أيار".