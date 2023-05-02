نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي استقبل باربارا ليف... وبحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين

نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي استقبل باربارا ليف... وبحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين

إستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، مساعدة وزير خارجيَّة الولايات المتحدة الأميركيَّة، لشُؤُون الشرق الأوسط، باربارا ليف، برفقة السفيرة الأميركيَّة لدى العراق ألينا رومانوسكي.



وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، ومُناقشة عدد من القضايا والملفات الإقليميَّة والدوليَّة، ذات الاهتمام المُشترَك، ومتابعة أهم الملفات السياسيَّة والإقتصاديَّة بين البلدين.