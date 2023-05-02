"إرنا": إنفجار في أحد مراكز الذخيرة التابعة للحرس الثوري

"إرنا": إنفجار في أحد مراكز الذخيرة التابعة للحرس الثوري

أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم عن وقوع إنفجار في أحد مراكز الذخيرة التابعة للحرس في مدينة "دامغان" شمال شرقي البلاد.



وفي التفاصيل، كشفت العلاقات العامة للحرس الثوري في مدينة دامغان في بيان نقلته "روسيا اليوم" عن وكالة "إرنا" عن وقوع إنفجار أثناء نقل الذخيرة والعتاد بأحد مراكز الذخيرة بأطراف مدينة دمغان.



وأوضح البيان أن التحقيق ما زال جاريًا لمعرفة سبب الحادث، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق.