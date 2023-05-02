واشنطن ستنشر 1500 جندي إضافي على الحدود مع المكسيك لمكافحة الهجرة

واشنطن ستنشر 1500 جندي إضافي على الحدود مع المكسيك لمكافحة الهجرة

ستقوم الولايات المتحدة بإرسال 1500 جندي إضافيين إلى حدودها مع المكسيك، مع قرب انتهاء مهلة إجراء صحي مثير للجدل يسمح بالترحيل الفوري للمهاجرين الذين يعبرون الحدود البرية للولايات المتحدة، حسبما أعلن المتحدث بإسم البنتاغون الثلاثاء.



وقال بات رايدر: "بناءً على طلب وزارة الأمن الداخلي، وافق وزير الدفاع الأميركي على زيادة مؤقتة من 1500 عسكري إضافيين لتكملة جهود شرطة الحدود على الحدود الجنوبية الغربية".



وأضاف رايدر أنهم سيدعمون الشرطة لمدة 90 يومًا، خصوصًا في ما يتعلق بأعمال المراقبة.



وأشار إلى أن العسكريين لن يشاركوا بشكل مباشر في أنشطة إنفاذ القانون.