الإتحاد الأوروبي يخطط لإنتاج مليون قذيفة سنويًا وأوكرانيا تستنزف الذخيرة

الإتحاد الأوروبي يخطط لإنتاج مليون قذيفة سنويًا وأوكرانيا تستنزف الذخيرة



سيطرح الإتحاد الأوروبي خطة لتعزيز قدرته الإنتاجية للذخائر المدفعية إلى مليون قذيفة سنويًا، في الوقت الذي يندفع فيه إلى تسليح أوكرانيا وإعادة ملء مخزوناته.



وبعد عقد من إنخفاض الإستثمار، تكافح الصناعة الدفاعية في أوروبا للتكيف مع زيادة الطلب التي نتجت من الحرب الروسية على أوكرانيا الموالية للغرب.



وتقترح خطة المفوضية الأوروبية، التي سيتم الكشف عنها الأربعاء، إستخدام 500 مليون يورو من ميزانية الإتحاد الأوروبي من أجل تعزيز إنتاج الذخيرة في التكتل.



وقال مفوض الإتحاد الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون: "عندما يتعلق الأمر بالدفاع، يجب أن تتحول صناعتنا الآن إلى وضع إقتصاد الحرب".



وأضاف: "أنا واثق من أننا خلال 12 شهرًا سنكون قادرين على رفع قدرتنا الإنتاجية إلى مليون طلقة سنويًا في أوروبا".



وستخصص أموال الإتحاد الأوروبي لتمويل خطوط إنتاج جديدة لقذائف الهاوتزر والصواريخ وزيادة إنتاج البارود وتجديد الذخيرة القديمة.