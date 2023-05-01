إعتقال رجل يشتبه بأنه مسلح قرب قصر باكينغهام

إعتقال رجل يشتبه بأنه مسلح قرب قصر باكينغهام

أعلنت شرطة لندن الثلاثاء إعتقال رجل "يشتبه بأنه مسلح" إقترب من سياج قصر باكينغهام ورمى أغراضًا يعتقد أنها خراطيش سلاح ناري إلى داخل حديقة القصر.



وجاء في بيان للشرطة أن طوقًا أمنيًا ضرب بعدما عثر بحوزة الرجل على حقيبة مشبوهة، مشيرة إلى أن خبراء عمدوا إلى تفجيرها إحترازيًا.



وأوضحت الشرطة أن المشتبه به إعتقل نحو الساعة 19:00 (18:00 ت غ)، علمًا بأن التوقيف يأتي قبل أيام قليلة من تتويج تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا في مراسم سيحضرها ملوك وكبار القادة من حول العالم.