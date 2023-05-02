هيومن رايتس ووتش تندد بـ"جرائم حرب محتملة" عند الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان

هيومن رايتس ووتش تندد بـ"جرائم حرب محتملة" عند الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء قرغيزستان وطاجيكستان إلى التحقيق في "جرائم حرب محتملة" قد يكون إرتكبها الجانبان العام الماضي خلال إشتباكات عند حدودهما المتنازع عليها.



وقتل نحو مئة شخص في معارك دارت في أيلول 2022، في أحدث فصول العنف المتصاعد بين البلدين الجبليين الجارين اللذين غالبًا ما تدور إشتباكات بين سكانهما على خلفية ملكية الأراضي وإمدادات المياه.



وغالبًا ما أجج النزاع على ملكية الأراضي التوتر بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين اللتين إستقلتا قبل ثلاثة عقود.



ولا زال جزء من حدودهما المشتركة الممتدة لمسافة 970 كلم غير مرسم.



وأورد بيان صحافي لـ"هيومن رايتس ووتش" التقرير الجديد للمنظمة وجاء فيه أن قوات من قيرغيزستان وطاجيكستان قتلت وأصابت مدنيين في جرائم حرب محتملة خلال نزاعهما الحدودي المسلح القصير الأمد إنما العنيف في أيلول 2022.



ودعا التقرير قرغيزستان وطاجيكستان إلى التحقيق في إنتهاكات قواتهما ومحاسبة المسؤولين عنها.