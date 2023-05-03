تعرُّض مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان لاقتحام مسلح

تعرُّض مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان لاقتحام مسلح



أعلنت وزارة الخارجية السعودية في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، تعرُّض مبنى الملحقية الثقافية في السودان صباح الثلاثاء لاقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية.



واستنكرت السعودية بأشد العبارات اقتحام مبنى الملحقية في الخرطوم، داعية إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.



وجددت المملكة دعوتها إلى وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان وإنهاء العنف وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين.