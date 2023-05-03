الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلطات الباراغواي تنفي حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية

أخبار دولية
2023-05-03 | 00:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلطات الباراغواي تنفي حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سلطات الباراغواي تنفي حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية

سلطات الباراغواي: لا تزوير في الانتخابات الرئاسية

رفضت سلطات باراغواي الثلاثاء المزاعم بحصول تزوير في الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية الأسبوع وفاز فيها المرشح اليميني سانتياغو بينيا الذي حض على الهدوء بمواجهة دعوات للتظاهر أطلقها منافسه الخاسر بايو كوباس الذي حل ثالثا.
 
ولبى الاثنين مئات من أنصار المرشح الرئاسي بايو كوباس المناهض للمؤسسات دعوته للاحتجاج في العاصمة أسونسيون، حيث اشتبكوا مع الشرطة أمام مقر هيئة الانتخابات.
 
وقال المتحدث باسم المحكمة الانتخابية كارلوس ليوبيتيك للصحافيين: "لا يوجد أي احتمال لحصول تزوير"، مضيفا أن النتائج "تعبّر عن رأي المواطنين سواء أعجبنا ذلك أم لا". 
     
وأفادت الشرطة بأنه تم اعتقال نحو 70 متظاهرا خلال الليل في جميع أنحاء البلاد لإخلالهم بالنظام العام. وأزيلت حواجز عدة بحلول صباح الثلاثاء. 
     
وندد كوباس بالمخالفات المزعومة في الانتخابات التي جرت الأحد وتصدرها بينيا الاقتصادي ووزير المالية السابق البالغ 44 عاما بأكثر من 42 بالمئة من الأصوات، بينما حصل منافسه إفراين أليغري من تحالف أحزاب يسار الوسط على نحو 27,5 في المئة.
     
وحصل كوباس على 22 في المئة من الأصوات متجاوزا التوقعات، لكنه لم يقدم أي شكوى رسمية لدعم مزاعمه بشأن حصول "عملية احتيال هائلة" على حد وصفه. 
     
وأضاف ليوبيتيك أن المحكمة تقدمت أيضا بشكوى ضد المتظاهرين "الذين حاولوا اعتراض الشاحنات التي تنقل صناديق الاقتراع". 
     
ودعا بينيا الثلاثاء إلى التزام الهدوء منتقدا "قطاعا سياسيا يدعو إلى الفوضى وعدم الاستقرار وتفكيك المؤسسات". وقال الرئيس المنتخب إن هذا الأمر "جزء من استراتيجية للاستفادة من الغضب والإحباط وانعدام الفرص لكثير من الناس".

أخبار دولية

الباراغواي

تزوير

الانتخابات الرئاسية

LBCI التالي
لقاء بين وزير خارجية الصين ورئيس المجلس العسكري البورمي
منظّمة العفو تتّهم جيش بوركينا فاسو بارتكاب مجزرة في شمال البلاد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-04-21

ممثلو الادعاء الفرنسي أبلغوا سلامة بأنهم يعتزمون توجيه اتهامات مبدئية له بالتزوير وغسل الأموال

LBCI
أمن وقضاء
2023-04-20

الجيش اللبناني: دهم منازل مطلوبين وضبط آلات لتزوير العملات في بلدة بريتال - البقاع (صور)

LBCI
أخبار دولية
2023-04-19

الليرة التركية في أدنى مستوى لها مع اقتراب الانتخابات الرئاسية

LBCI
منوعات
2023-04-18

قبل عام من الانتخابات الرئاسية... الرئيس الفنزويلي يعود إلى تقديم البرامج التلفزيونية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:09

مبعوث الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث يقول إنّه وصل إلى السودان

LBCI
أخبار دولية
03:16

رئيسي يصل إلى دمشق في أول زيارة لرئيس إيراني منذ بدء النزاع

LBCI
أخبار دولية
01:17

اليونيسف تحذّر من بطء تراجع زواج الأطفال: القضاء على هذه الظاهرة سيستغرق أكثر من 300 سنة في هذه الحالة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
01:03

شركة "آي بي أم" الأميركية تنظر في تقليص وظائف يمكن الاستعاضة عنها بالذكاء الاصطناعي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-04-29

حادثة طريفة جداً... طفل ينتزع حقيبة يد الأميرة كيت! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2023-04-24

اعتداء بقنبلة استهدف مركزا للشرطة في باكستان.. وقتلى

LBCI
أخبار لبنان
2023-04-11

إقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

LBCI
امن وقضاء
09:55

مولوي للمحافظين والبلديات: لإطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:01

صراع كبير في المباريات الإقصائية لدوري الـNBA بالقسمين الشرقي والغربي

LBCI
رياضة
13:48

سباق عالمي في بيروت الأحد المقبل يحمل رسالة إنسانية

LBCI
أخبار لبنان
13:40

لقاء جمع مخزومي ومعوض وسكاف للبحث في الملف الرئاسي

LBCI
أخبار دولية
13:37

وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان تشعل ردود فعل واسعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الأنظار الى دمشق التي يزورها الرئيس الإيراني... فماذا على جدول الأعمال؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

"الشاطىء الآخر" فيلم يحاكي معاناة المعوق مع العزل الإجتماعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

فضيحة فاضحة وجريمة متمادية تحضران في مجلس النواب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الداخلية تطلب مسحاً شاملاً لتعداد النازحين...وماذا عن داتا مفوضية اللاجئين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

أزمة مكتومي قيد بعد الازمة السورية حضرت في ساحة النجمة من باب درس إقتراحي قانون

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
10:38

وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر نيسان 2023

LBCI
فنّ
07:06

الموت يُفجع مايا نصري

LBCI
فنّ
06:19

وفاة مصطفى درويش تصدم الوطن العربي.. لم يستطع النوم قبل ساعات من رحيله!

LBCI
فنّ
07:15

التهابات حادة في وجه سوزان نجم الدين.. لن تصدّقوا السبب!

LBCI
فنّ
07:19

"ضفر رجلها بيمثل أحسن منها"... هل هاجمت سوسن ميخائيل ممثلة لبنانيّة؟

LBCI
أخبار لبنان
13:22

شاب لبناني ضحية جريمة طعن في الولايات المتحدة الأميركية…

LBCI
أمن وقضاء
10:16

تتنزّه وتسرق ما استطاعت من مجوهرات...قيمة المسروقات بلغت حوالي ٧٠٠٠ دولار

LBCI
فنّ
06:14

نادين نسيب نجيم تظهر وحيدة في صورة مظلمة: "لا تدين كي لا تدان.. عدّ للعشرة"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة