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لقاء بين وزير خارجية الصين ورئيس المجلس العسكري البورمي
أخبار دولية
2023-05-03 | 00:51
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لقاء بين وزير خارجية الصين ورئيس المجلس العسكري البورمي
غانغ يلتقي رئيس المجلس العسكري البورمي في سابقة منذ انقلاب شباط
التقى وزير الخارجية الصيني تشين غانغ الثلاثاء رئيس المجلس العسكري في بورما، في سابقة منذ انقلاب شباط 2021 الذي أغرق البلاد في أزمة دموية.
قال وزير الخارجية الصيني لرئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ، وفقا لبيان صادر عن المكتب الاعلامي للمجلس العسكري إن الصين "تقف إلى جانب بورما على الساحة الدولية".
ونقل بيان لوزارة الخارجية الصينية عن الوزير قوله إن "الصين تناشد المجتمع الدولي احترام سيادة بورما ولعب دور بناء لمساعدتها في التوصّل إلى السلام والمصالحة".
بحسب المجلس العسكري ستستمر الزيارة حتى الخميس.
نشرت وسيلة إعلام بورمية رسمية صورا للوزير الصيني أثناء استقباله من قبل رئيس المجلس العسكري.
واضاف البيان ان المسؤولين ناقشا "العلاقات الدبلوماسية والتعاون الودي والوضع في بورما والمبادلات التجارية والاستثمارات والتبادل في مجالي الطاقة والكهرباء".
التقى تشين غانغ أيضًا نظيره البورمي ثان سوي وفقًا للمصدر نفسه. وزار الوزير الصيني الثلاثاء الحدود بين الصين وبورما داعيا إلى "الصداقة والتعاون" بين البلدين.
الصين حليف رئيسي ومورد أسلحة للمجلس العسكري، ورفضت ادانة الانقلاب الذي أطاح حكومة أونغ سان سو تشي قبل عامين.
ويقول محللون إن بكين تدعم وتسلح العديد من الجماعات المتمردة على طول حدودها مع بورما واشتبك بعضها بشكل متكرر مع الجيش منذ الانقلاب.
في كانون الاول عينت بكين مبعوثا خاصا إلى بورما دنغ شيجون الذي التقى زعيم المجلس العسكري في بورما في مناسبتين على الأقل، وقادة مجموعات عرقية متمردة.
تتقاسم الصين حدودا مشتركة مع بورما تمتد على الفي كيلومتر. تدفع الصين العديد من مشاريع البنى التحتية في البلاد ستوفر الوصول غبر المحيط الهندي الى مقاطعة يونان الصينية كجزء من خطتها "طرق الحرير الجديدة".
زار سلف تشين بورما في تموز 2022 والتقى نظيره البورمي لكن ليس رئيس المجلس العسكري.
بعد زيارته لبورما سيزور تشين الهند لحضور اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون المقرر يومي الجمعة والسبت.
أخبار دولية
لقاء
وزير خارجية الصين
رئيس المجلس العسكري البورمي
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