الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اليونيسف تحذّر من بطء تراجع زواج الأطفال: القضاء على هذه الظاهرة سيستغرق أكثر من 300 سنة في هذه الحالة

أخبار دولية
2023-05-03 | 01:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اليونيسف تحذّر من بطء تراجع زواج الأطفال: القضاء على هذه الظاهرة سيستغرق أكثر من 300 سنة في هذه الحالة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
اليونيسف تحذّر من بطء تراجع زواج الأطفال: القضاء على هذه الظاهرة سيستغرق أكثر من 300 سنة في هذه الحالة

اليونيسف تحذّر من بطء تراجع زواج الأطفال: القضاء على هذه الظاهرة سيستغرق أكثر من 300 سنة في هذه الحالة

أعلنت اليونيسف في تقرير الأربعاء أنّ معدّلات زواج الأطفال، ولا سيّما الفتيات، واصلت التراجع في العقد الأخير في العالم لكن بوتيرة بطيئة للغاية، محذّرة من أنّ القضاء على هذه الظاهرة سيستغرق أكثر من 300 سنة إذا ظلّت الأمور على حالها.
 
وقالت المعدّة الأساسية للتقرير كلوديا كابا لوكالة فرانس برس، "لقد أحرزنا بلا شكّ تقدّماً على صعيد التخلي عن ممارسة زواج الأطفال، خصوصاً في العقد الماضي، لكنّ هذا التقدم ليس كافياً".

وفي تقريرها قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إنّه "رغم التراجع المستمرّ في معدّلات زواج الأطفال في العقد الأخير، ثمّة أزمات عديدة تهدّد بتراجع المكتسبات التي تحقّقت بشقّ الأنفس في هذا المجال، بما في ذلك النزاعات والصدمات المناخية والتأثيرات الجارية لجائحة كوفيد-19".وأضاف "يتعيّن أن يكون التراجع العالمي أسرع بـ20 ضعفاً لتحقيق هدف التنمية المستدامة بإنهاء زواج الأطفال بحلول عام 2030".

ونقل التقرير عن المديرة التنفيذية للمنظمة التابعة للأمم المتّحدة كاثرين راسل قولها إنّ "العالم غارق في أزمات فوق الأزمات القائمة التي تحبط آمال الأطفال المستضعفين وأحلامهم، لا سيما البنات اللاتي يجب أن يكن طالبات على مقاعد الدراسة وليس عرائس".وأضافت "علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لضمان حقوق الأطفال بالتعليم وبحياة قائمة على التمكين".

وحذّر التقرير من أنّ "الأزمتين الصحية والاقتصادية، وتصاعد النزاعات المسلّحة، والتأثيرات المدمّرة لتغيّر المناخ، تجبر الأسر على السعي إلى ملاذ زائف من خلال زواج الأطفال".ولفت التقرير إلى أنّ تداعيات جائحة كوفيد-19 "أدّت إلى تقليص عدد الحالات التي كان يمكن تجنّبها في مجال زواج الأطفال بمقدار الرُبع منذ العام 2020".وبحسب التقرير فإنّ "640 مليون بنت وامرأة يعشن اليوم تزوّجن أثناء طفولتهن، أو 12 مليون بنت سنوياً".وأضاف أنّ "نسبة الشابات اللاتي تزوّجن في مرحلة الطفولة تراجعت من 21 في المئة إلى 19 في المئة منذ إصدار آخر تقديرات قبل خمس سنوات".
  
وحذّر التقرير من أنّ "منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى - والتي توجد فيها ثاني أكبر حصة من المجموع العالمي للعرائس الطفلات (20 في المئة) - تحتاج إلى أكثر من 200 سنة لإنهاء هذه الممارسة بحسب المعدل الحالي للتقدم".

كذلك، فإنّ "منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي أخذت تتخلّف عن الركب أيضاً، وهي على مسار سيجعل معدّل زواج الأطفال فيها ثاني أعلى معدل إقليمي في العالم بحلول عام 2030"، وفقاً للتقرير. أما منطقتا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، فقد "توقف التقدم فيها بعد فترات من التقدّم المستمرّ"، بحسب اليونيسف.

وحذّرت اليونيسف من أنّ "البنات اللاتي يتزوّجن في مرحلة الطفولة يواجهن تبعات مباشرة وأخرى تمتد مدى الحياة، وتكون الأرجحية أقلّ أن يبقين في المدارس، كما يواجهن خطراً أكبر بالحمل المبكر الذي يزيد بدوره خطر المضاعفات الصحية والوفيات بين الأطفال والأمهات".
 
كذلك، "يمكن أن تؤدي هذه الممارسة إلى عزل البنات عن أسرهن وصديقاتهن واستبعادهن عن المشاركة في مجتمعاتهن المحلية مما يتسبب بأضرار كبيرة على صحتهن وعافيتهن العقليتين".
 
وشدّدت راسل على وجوب "أن نركّز على إبقاء البنات في المدارس وأن نضمن توفير فرص اقتصادية لهنّ".

آخر الأخبار

أخبار دولية

تحذّر

تراجع

الأطفال:

القضاء

الظاهرة

سيستغرق

الحالة

LBCI التالي
رئيسي يصل إلى دمشق في أول زيارة لرئيس إيراني منذ بدء النزاع
شركة "آي بي أم" الأميركية تنظر في تقليص وظائف يمكن الاستعاضة عنها بالذكاء الاصطناعي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-21

تراجع مياه البحر المتوسط عن شواطئ مناطق عدة في لبنان وفلسطين ومصر.. ما هي طبيعة هذه الظاهرة؟

LBCI
اخبار البرامج
2023-02-16

قصّة حبّ عمرها أكثر من 60 سنة لا زالت مشتعلة في قلب ناديا... لماذا لم تتكلّل بالزواج؟

LBCI
اخبار البرامج
07:35

برنامج The Researcher يسلّط الضوء على آخر الأبحاث حول لقاحات الأطفال

LBCI
أخبار دولية
07:13

يوم ثان من محادثات دولية حول أفغانستان في الدوحة وسلطات طالبان تحذّر من استبعادها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:09

مبعوث الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث يقول إنّه وصل إلى السودان

LBCI
أخبار دولية
03:16

رئيسي يصل إلى دمشق في أول زيارة لرئيس إيراني منذ بدء النزاع

LBCI
علوم وتكنولوجيا
01:03

شركة "آي بي أم" الأميركية تنظر في تقليص وظائف يمكن الاستعاضة عنها بالذكاء الاصطناعي

LBCI
أخبار دولية
01:00

زيلينسكي لـ "واشنطن بوست": واشنطن لم تحذر كييف بشأن تسرب وثائق استخبارية سرية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-04-29

حادثة طريفة جداً... طفل ينتزع حقيبة يد الأميرة كيت! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2023-04-24

اعتداء بقنبلة استهدف مركزا للشرطة في باكستان.. وقتلى

LBCI
أخبار لبنان
2023-04-11

إقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

LBCI
امن وقضاء
09:55

مولوي للمحافظين والبلديات: لإطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:01

صراع كبير في المباريات الإقصائية لدوري الـNBA بالقسمين الشرقي والغربي

LBCI
رياضة
13:48

سباق عالمي في بيروت الأحد المقبل يحمل رسالة إنسانية

LBCI
أخبار لبنان
13:40

لقاء جمع مخزومي ومعوض وسكاف للبحث في الملف الرئاسي

LBCI
أخبار دولية
13:37

وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان تشعل ردود فعل واسعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الأنظار الى دمشق التي يزورها الرئيس الإيراني... فماذا على جدول الأعمال؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

"الشاطىء الآخر" فيلم يحاكي معاناة المعوق مع العزل الإجتماعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

فضيحة فاضحة وجريمة متمادية تحضران في مجلس النواب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الداخلية تطلب مسحاً شاملاً لتعداد النازحين...وماذا عن داتا مفوضية اللاجئين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

أزمة مكتومي قيد بعد الازمة السورية حضرت في ساحة النجمة من باب درس إقتراحي قانون

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
10:38

وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر نيسان 2023

LBCI
فنّ
07:06

الموت يُفجع مايا نصري

LBCI
فنّ
06:19

وفاة مصطفى درويش تصدم الوطن العربي.. لم يستطع النوم قبل ساعات من رحيله!

LBCI
فنّ
07:15

التهابات حادة في وجه سوزان نجم الدين.. لن تصدّقوا السبب!

LBCI
فنّ
07:19

"ضفر رجلها بيمثل أحسن منها"... هل هاجمت سوسن ميخائيل ممثلة لبنانيّة؟

LBCI
أخبار لبنان
13:22

شاب لبناني ضحية جريمة طعن في الولايات المتحدة الأميركية…

LBCI
أمن وقضاء
10:16

تتنزّه وتسرق ما استطاعت من مجوهرات...قيمة المسروقات بلغت حوالي ٧٠٠٠ دولار

LBCI
فنّ
06:14

نادين نسيب نجيم تظهر وحيدة في صورة مظلمة: "لا تدين كي لا تدان.. عدّ للعشرة"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة