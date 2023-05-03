الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيسي يصل إلى دمشق في أول زيارة لرئيس إيراني منذ بدء النزاع

أخبار دولية
2023-05-03 | 03:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيسي يصل إلى دمشق في أول زيارة لرئيس إيراني منذ بدء النزاع
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رئيسي يصل إلى دمشق في أول زيارة لرئيس إيراني منذ بدء النزاع

الرئيس الإيراني يصل إلى دمشق في أول زيارة لرئيس إيراني منذ بدء النزاع

وصل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي صباح الأربعاء إلى دمشق في زيارة رسمية هي الأولى لمسؤول إيراني في هذا المنصب إلى الدولة الحليفة منذ اندلاع النزاع في العام 2011، وفق ما أفاد الاعلام السوري الرسمي.
 
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن رئيسي وصل إلى مطار دمشق الدولي على رأس "وفد وزاري سياسي واقتصادي كبير" في زيارة ستستغرق يومين وسيلتقي خلالها نظيره السوري بشار الأسد وسيجري معه "مباحثات سياسية واقتصادية موسعة يليها توقيع عدد من الاتفاقيات".

أخبار دولية

رئيسي

دمشق

رئيس إيراني

LBCI التالي
مبعوث الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث يقول إنّه وصل إلى السودان
اليونيسف تحذّر من بطء تراجع زواج الأطفال: القضاء على هذه الظاهرة سيستغرق أكثر من 300 سنة في هذه الحالة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الأنظار الى دمشق التي يزورها الرئيس الإيراني... فماذا على جدول الأعمال؟

LBCI
صحف اليوم
2023-05-01

بيرم لـ"اللواء": موعد زيارة الوفد الوزاري الى دمشق لم يتحدد بعد

LBCI
صحف اليوم
2023-05-01

البيسري زار دمشق مؤخراً... (اللواء)

LBCI
أخبار دولية
2023-04-30

رئيسي سيزور سوريا الأربعاء

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:09

مبعوث الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث يقول إنّه وصل إلى السودان

LBCI
أخبار دولية
01:17

اليونيسف تحذّر من بطء تراجع زواج الأطفال: القضاء على هذه الظاهرة سيستغرق أكثر من 300 سنة في هذه الحالة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
01:03

شركة "آي بي أم" الأميركية تنظر في تقليص وظائف يمكن الاستعاضة عنها بالذكاء الاصطناعي

LBCI
أخبار دولية
01:00

زيلينسكي لـ "واشنطن بوست": واشنطن لم تحذر كييف بشأن تسرب وثائق استخبارية سرية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
02:13

قصة موجعة... العثور على رفات أسترالي داخل تمساحين!

LBCI
فنّ
07:51

نانسي عجرم تحضّر لعيد ميلادها.. فماذا طلبت من محبّيها؟ (فيديو)

LBCI
فنّ
07:29

نوال الزغبي كالفراشة في دبي... "أيقونة الموضة" لهذا العام! (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
2023-04-30

سرق أموالًا ومجوهرات بقيمة ٢٥٠ ألف دولار أميركي وشعبة المعلومات أوقفته مع آخرين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:01

صراع كبير في المباريات الإقصائية لدوري الـNBA بالقسمين الشرقي والغربي

LBCI
رياضة
13:48

سباق عالمي في بيروت الأحد المقبل يحمل رسالة إنسانية

LBCI
أخبار لبنان
13:40

لقاء جمع مخزومي ومعوض وسكاف للبحث في الملف الرئاسي

LBCI
أخبار دولية
13:37

وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان تشعل ردود فعل واسعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الأنظار الى دمشق التي يزورها الرئيس الإيراني... فماذا على جدول الأعمال؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

"الشاطىء الآخر" فيلم يحاكي معاناة المعوق مع العزل الإجتماعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

فضيحة فاضحة وجريمة متمادية تحضران في مجلس النواب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الداخلية تطلب مسحاً شاملاً لتعداد النازحين...وماذا عن داتا مفوضية اللاجئين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

أزمة مكتومي قيد بعد الازمة السورية حضرت في ساحة النجمة من باب درس إقتراحي قانون

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
10:38

وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر نيسان 2023

LBCI
فنّ
07:06

الموت يُفجع مايا نصري

LBCI
فنّ
06:19

وفاة مصطفى درويش تصدم الوطن العربي.. لم يستطع النوم قبل ساعات من رحيله!

LBCI
فنّ
07:15

التهابات حادة في وجه سوزان نجم الدين.. لن تصدّقوا السبب!

LBCI
فنّ
07:19

"ضفر رجلها بيمثل أحسن منها"... هل هاجمت سوسن ميخائيل ممثلة لبنانيّة؟

LBCI
أخبار لبنان
13:22

شاب لبناني ضحية جريمة طعن في الولايات المتحدة الأميركية…

LBCI
أمن وقضاء
10:16

تتنزّه وتسرق ما استطاعت من مجوهرات...قيمة المسروقات بلغت حوالي ٧٠٠٠ دولار

LBCI
فنّ
06:14

نادين نسيب نجيم تظهر وحيدة في صورة مظلمة: "لا تدين كي لا تدان.. عدّ للعشرة"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة