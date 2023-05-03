رئيسي يصل إلى دمشق في أول زيارة لرئيس إيراني منذ بدء النزاع

الرئيس الإيراني يصل إلى دمشق في أول زيارة لرئيس إيراني منذ بدء النزاع



وصل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي صباح الأربعاء إلى دمشق في زيارة رسمية هي الأولى لمسؤول إيراني في هذا المنصب إلى الدولة الحليفة منذ اندلاع النزاع في العام 2011، وفق ما أفاد الاعلام السوري الرسمي.



ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن رئيسي وصل إلى مطار دمشق الدولي على رأس "وفد وزاري سياسي واقتصادي كبير" في زيارة ستستغرق يومين وسيلتقي خلالها نظيره السوري بشار الأسد وسيجري معه "مباحثات سياسية واقتصادية موسعة يليها توقيع عدد من الاتفاقيات".