مبعوث الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث يقول إنّه وصل إلى السودان

مبعوث الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية مارتن وصل إلى السودان



أكّد مفوّض الأمم المتّحدة للشؤون الانسانية مارتن غريفيث الأربعاء أنّه وصل إلى السودان حيث تتواصل منذ ثلاثة أسابيع المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.



وكتب عريفيث عبر حسابه على تويتر "لقد وصلت للتوّ إلى بورتسودان لتأكيد التزام الأمم المتحدة تجاه الشعب السوداني"، معرباً عن امتنانه من "تفاني المجتمع الإنساني والمتطوّعين المحليين الذين يبذلون قصارى جهدهم للمساعدة".