روسيا تعلن اعتقال مخرّبين خطّطوا لشنّ هجمات في القرم

روسيا: اعتقال مخرّبين خطّطوا لشنّ هجمات في القرم



أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي "إف إسي بي" الأربعاء أنّه فكّك شبكة أوكرانية خطّطت لتنفيذ أعمال "إرهابية وتخريبية" في شبه جزيرة القرم التي شهدت في الأيام الأخيرة تزايداً في وتيرة الهجمات والعمليات التخريبية.



ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن جهاز الأمن الفدرالي قوله إنّه "أحبط نشاطات شبكة تابعة لمديرية الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية كانت تخطّط لتنفيذ سلسلة عمليات تخريبية وإرهابية كبيرة في شبه جزيرة القرم".