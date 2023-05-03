الأمم المتّحدة: عدد من احتاجوا لمساعدة غذائية عاجلة العام الماضي ارتفع إلى 258 مليون نسمة

الأمم المتّحدة: عدد من احتاجوا لمساعدة غذائية عاجلة العام الماضي ارتفع إلى 258 مليون نسمة



أعلنت وكالات عدّة تابعة للأمم المتّحدة في تقرير الأربعاء أنّ عدد من احتاجوا إلى مساعدة غذائية عاجلة العام الماضي ارتفع من جرّاء النزاعات والصدمات الاقتصادية والكوارث المناخية إلى 258 مليون نسمة، مقابل 193 مليوناً في 2021.



وفي مقدّمة هذه النسخة السابعة من "التقرير العالمي حول أزمات الغذاء"، اعتبر الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش أنّ هذا الواقع يمثّل وصمة عار على جبين الإنسانية لأنّها عجزت عن إحراز تقدّم نحو القضاء على الجوع والذي يمثل الهدف الثاني للأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

