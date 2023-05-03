زيلينسكي يصل في زيارة مفاجئة إلى فنلندا لحضور قمة إقليمية

زيلينسكي في فنلندا لحضور قمة إقليمية



أعلنت هلسنكي أنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصل الأربعاء إلى فنلندا في زيارة مفاجئة يشارك خلالها في قمة تجمع قادة دول الشمال الخمس.



وقالت الرئاسة الفنلندية في بيان إنّ زيلينسكي سيحضر القمّة وسيعقد مباحثات مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو الذي انضمّت بلاده مؤخّراً إلى حلف شمال الأطلسي، ستتمحور حول "النضال الذي تخوضه أوكرانيا للدفاع عن نفسها".



كما سيجري زيلينسكي محادثات ثنائية مع كلّ من رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، والنروجي يوناس غار ستور، والدنماركي ميتي فريدريكسن والإيسلندية كاترين جاكوبسدوتير، وفق المصدر نفسه.