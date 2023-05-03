الأسد يلتقي رئيسي: العلاقات السورية الإيرانية غنيّة بالمضمون والتجارب والرؤية

الأسد يلتقي رئيسي..

أكّد الرئيس السوري بشار الأسد خلال المحادثات الموسعة مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنّ العلاقات السورية الإيرانية غنيّة بالمضمون، غنيّة بالتجارب وغنيّة بالرؤية التي كوّنتها، وقال: "لأنها كذلك كانت خلال الفترات العصيبة علاقة مستقرّة وثابتة بالرغم من العواصف الشديدة السياسية والأمنـية التي ضربت منطقة الشرق الأوسط".



بدوره أكّد رئيسي أنّ سوريا حكومة وشعباً اجتازت مصاعب كبيرة، وقال: "اليوم نستطيع القول بأنكم قد عبرتم واجتزتم كل هذه المشاكل وحققتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم".