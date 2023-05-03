الأمم المتحدة تطلب ضمانات أمنية لإيصال المعونات إلى السودان

طالب مفوّض الأمم المتّحدة للشؤون الانسانية مارتن غريفيث الأربعاء الأطراف المتحاربة في السودان بتقديم تعهدات علنية على أعلى مستوى بضمان التسليم الآمن للمساعدات الإنسانية.



وقال غريفيث الموجود في السودان إن "هذه الالتزامات هي شرط أساسي للعمل الإنساني على نطاق واسع". وأضاف للصحافيين في جنيف عبر الفيديو من بورتسودان أن ست شاحنات تحمل مساعدات غذائية نُهبت وهي "في الطريق" إلى دارفور.