الكرملين: كييف حاولت اغتيال بوتين

أعلن الكرملين اليوم، أنه أسقط طائرتين مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا، واتّهم كييف بمحاولة قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال الكرملين في بيان: "استهدفت مسيّرتان الكرملين... تم تعطيل الجهازين"، واصفا العملية بأنها "عمل إرهابي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية".