أوكرانيا تنفي علاقتها بالهجوم على الكرملين بمسيرتين

نفت الرئاسة الأوكرانية اليوم، أي علاقة لأوكرانيا بالهجوم على الكرملين بمسيرتين والذي نسبته موسكو الى كييف.



وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي في تصريح للصحافيين: "بالتأكيد، لا علاقة لأوكرانيا بهجمات المسيرات على الكرملين".