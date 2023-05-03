الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

السلطات الإيرانية أوقفت مسؤولين في شركات لدعمهم إضرابات عمالية

أخبار دولية
2023-05-03 | 10:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
السلطات الإيرانية أوقفت مسؤولين في شركات لدعمهم إضرابات عمالية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
السلطات الإيرانية أوقفت مسؤولين في شركات لدعمهم إضرابات عمالية

أوقفت السلطات الإيرانية مسؤولين في شركات لدعمهم إضرابات في مواقع إنتاج الغاز الرئيسية في جنوب البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء.
      
وأوردت وكالة "فارس" للأنباء أنه تم توقيف "عدد من المديرين" بتهمة "دعمهم أعمالا معادية للثورة" و"تنظيم إضرابات" في مواقع المشاريع الصناعية في حقل جنوب فارس. 
     
ويعمل حوالى 40 ألف شخص في حقل جنوب فارس الضخم الذي يضم أكبر احتياطي غاز معروف في العالم، وتشترك فيه إيران مع قطر.
      
وأفادت الوكالة بأن "توقيف المسؤولين المذنبين سيستمر في الأيام المقبلة".
      
وفي نهاية نيسان، أعلنت السلطات أنها بدأت باستبدال أربعة آلاف عامل كانوا مضربين احتجاجا على تدني الأجور وظروف العمل.
   
من جهتها، أشارت الأربعاء وكالة "إيلنا" للأنباء المقربة من الأوساط العمالية، إلى أن المحتجين في جنوب فارس "واصلوا طرح مطالبهم النقابية" داعين خصوصا إلى "زيادة الأجور بنسبة 79%" فضلاً عن "إنهاء التمييز" وتكريس "حرية تكوين الجمعيات".
   
وفي عام 2022، شهدت إيران موجات عدة من الإضرابات في صفوف المعلمين وسائقي الحافلات احتجاجا على تدني الرواتب وغلاء المعيشة.
      
واعتبر المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي السبت أن بعض الاحتجاجات العمالية مفيدة للبلاد لأنها تساعد الحكومة والمؤسسات على فهم مطالب العمال.
     
ومنذ عام 2018، تأثر الاقتصاد الإيراني بعقوبات الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، فضلاً عن تسارع التضخم والانخفاض القياسي في قيمة الريال.

أخبار دولية

إيران

إضرابات عمالية

توقيف

مسؤولين

LBCI التالي
تعرُّض مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان لاقتحام مسلح
هيومن رايتس ووتش تندد بـ"جرائم حرب محتملة" عند الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-04-25

السلطات الإيرانية تعيد توقيف الصحافي المعارض كيوان صميمي

LBCI
آخر الأخبار
2023-04-25

وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان يصل إلى بيروت غداً في زيارة رسمية ليومين يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين وحددت له يوم الخميس ثلاثة مواعيد مع كل من بري وميقاتي ووزير الخارجية

LBCI
أخبار دولية
2023-04-21

عقوبات بريطانية على المسؤولين عن توقيف المعارض الروسي كارا-مورزا

LBCI
أخبار دولية
2023-04-01

توقيف إيرانيتين تعرضتا لإعتداء من رجل لعدم إرتدائهما الحجاب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:00

حصيلة القصف الروسي على خيرسون: 18 قتيلا و46 جريحا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

محاولة اغتيال الرئيس الروسي بهجوم بالمسيرات على الكرملين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

بعد كأس العالم… دول الخليج تتجه نحو التأشيرة الموحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

ما دور إيران في بقاء نظام الأسد؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:17

التحكم المروري: قطع السير عند مستديرة الطيونة - بيروت من قبل بعض المحتجين وتحويله باتجاه الطرقات المجاورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

بعد كأس العالم… دول الخليج تتجه نحو التأشيرة الموحدة

LBCI
امن وقضاء
08:26

الجيش: دهم وتوقيف اشخاص في حي السلم والاوزاعي وبرج البراجنة

LBCI
آخر الأخبار
13:12

الرئاسة الأوكرانية: ارتفاع حصيلة القصف الروسي على منطقة خيرسون الى 18 قتيلا و46 جريحا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

محاولة اغتيال الرئيس الروسي بهجوم بالمسيرات على الكرملين

LBCI
أخبار لبنان
13:56

هل ما زالت الصحافة حرّة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

للحفاظ على البيئة وسائل عدة يمكن اتباعها.. السيارات الكهربائية واحدة منها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

بعد كأس العالم… دول الخليج تتجه نحو التأشيرة الموحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الـE-banking هاجس جديد للمصارف

LBCI
أخبار لبنان
13:42

الى نيويورك.. نجاة عون صليبا حملت قضية العدالة الاجتماعية

LBCI
أخبار لبنان
13:40

الدستوري علق العمل بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.. ما هي المخارج إذا لم تنجز الطعون ضمن المهلة المحددة؟

LBCI
اقتصاد
13:38

جهاد أزعور أكد أهمية تطبيق الإصلاحات لتطبيق الإتفاق مع صندوق النقد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

مياه الشفّة "مسروقة" وليست "مقطوعة".. ومحاولات لإحتواء المصيبة قبل موسم الصيف

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر كاذب
01:50

ما حقيقة العثور على رفات الامام موسى الصدر؟

LBCI
أمن وقضاء
15:46

إشكال وإطلاق نار في طرابلس... وسقوط جريح وقتيل

LBCI
أخبار لبنان
09:35

"القوات" تردّ على بري...

LBCI
أمن وقضاء
09:53

غادرت منزل ذويها ولم تعد... وقوى الأمن تُعمّم صورتها

LBCI
حال الطقس
01:17

الحرارة تتخطى الـ٣٠ درجة الجمعة.. والسبت ممطر وبارد

LBCI
آخر الأخبار
15:35

إشكال وتبادل إطلاق نار بين عدد من الشبان في محلة المعرض - طرابلس ومعلومات عن سقوط جريح وقتيل

LBCI
صحف اليوم
01:25

بري لـ"الجمهورية": لا أعترف سوى بالخطة "أ"..ونفي القوات لا يؤخّر

LBCI
أخبار لبنان
05:42

المديرية العامة للشؤون العقارية ستعاود استقبال المواطنين والمعاملات الجديدة..

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة