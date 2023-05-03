إسرائيل تهدم منزلي فلسطينيين متّهمين بتنفيذ هجمات ضدّ إسرائيليين

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه هدم فجر الأربعاء منزلي فلسطينيين نفّذا هجومين منفصلين في شمال الضفة الغربية أسفرا عن مقتل إسرائيليين.





وفي بلدة حارس غرب مدينة سلفيت قامت قوة من الجيش وحرس الحدود بتطويق منزل عائلة محمد سامي صوف (19 عاماً) وتفجيره، بحسب ما أعلن الجيش والعائله.





وقالت عائلة صوف إنّ "هذا منزل عائلة الشهيد محمد سامي صوف، والمنزل مؤلّف من 3 طبقات ويعود لعائلة الشهيد، وقد تمّ تفجيره بشكل كامل".

