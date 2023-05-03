الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قراصنة يخطفون قبطان سفينة روسيا ومعاونيه الجورجيين قبالة سواحل الغابون

أخبار دولية
2023-05-03 | 10:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قراصنة يخطفون قبطان سفينة روسيا ومعاونيه الجورجيين قبالة سواحل الغابون
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
قراصنة يخطفون قبطان سفينة روسيا ومعاونيه الجورجيين قبالة سواحل الغابون

قراصنة يخطفون قبطان سفينة روسيا ومعاونيه الجورجيين قبالة سواحل الغابون

أعلنت مصادر قضائية وبحرية لوكالة فرانس برس أن قبطان ناقلة بضائع أميركية روسيا واثنين من معاونيه الجورجيين خطفوا مطلع الأسبوع قرب ميناء غابوني على يد قراصنة هاجموا سفينتهم.
      
ويعتبر خليج غينيا الذي يمتد في إفريقيا من سواحل ليبيريا إلى أنغولا، إحدى النقاط السوداء الرئيسية للقرصنة البحرية في العالم، والهجمات على السفن التجارية وخطف أفراد طواقمها مقابل فدية، شائعة نسبيا وتقف وراءها عصابات إجرامية آتية من نيجيريا.
    
وليل الاثنين الثلاثاء، تعرضت سفينة Grebe Bulker ناقلة البضائع التي يبلغ طولها 190 مترا والتابعة لشركة الشحن الأميركية Eagle Bulk Shipping Inc  وترفع علم جزر مارشال، لهجوم قراصنة بينما كانت راسية على مسافة تقل عن ثمانية كلم من ميناء أويندو التجاري الغابوني، في ضواحي العاصمة ليبرفيل، وفق ما قال مصدر قضائي في الغابون لوكالة فرانس برس طلب عدم الكشف عن هويته.
      
وأضاف المصدر أن القبطان الروسي ومعاونيه الجورجيين "خطفوا على يد مجهولين". 
     
وأكد مسؤول في السلطات البحرية الدولية في كوالالمبور لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته بسبب "الطبيعة الحساسة" لهذه المعلومات أن "ثلاثة من أفراد الطاقم في عداد المفقودين وتجري الشرطة الغابونية تحقيقا".
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

قراصنة

اختطاف

قبطان

سفينة

روسيا

سواحل الغابون

LBCI التالي
تعرُّض مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان لاقتحام مسلح
هيومن رايتس ووتش تندد بـ"جرائم حرب محتملة" عند الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:26

بلينكن: نتعامل "بحذر كبير" مع إعلان روسيا صد هجوم على الكرملين

LBCI
آخر الأخبار
07:47

أ.ف.ب: روسيا تقول إنها أسقطت مسيّرتين استهدفتا الكرملين

LBCI
أخبار دولية
04:13

روسيا تعلن اعتقال مخرّبين خطّطوا لشنّ هجمات في القرم

LBCI
أخبار دولية
2023-05-02

روسيا تعلن إجلاء أكثر من 200 شخص من السودان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:00

حصيلة القصف الروسي على خيرسون: 18 قتيلا و46 جريحا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

محاولة اغتيال الرئيس الروسي بهجوم بالمسيرات على الكرملين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

بعد كأس العالم… دول الخليج تتجه نحو التأشيرة الموحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

ما دور إيران في بقاء نظام الأسد؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:17

التحكم المروري: قطع السير عند مستديرة الطيونة - بيروت من قبل بعض المحتجين وتحويله باتجاه الطرقات المجاورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

بعد كأس العالم… دول الخليج تتجه نحو التأشيرة الموحدة

LBCI
امن وقضاء
08:26

الجيش: دهم وتوقيف اشخاص في حي السلم والاوزاعي وبرج البراجنة

LBCI
آخر الأخبار
13:12

الرئاسة الأوكرانية: ارتفاع حصيلة القصف الروسي على منطقة خيرسون الى 18 قتيلا و46 جريحا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

محاولة اغتيال الرئيس الروسي بهجوم بالمسيرات على الكرملين

LBCI
أخبار لبنان
13:56

هل ما زالت الصحافة حرّة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

للحفاظ على البيئة وسائل عدة يمكن اتباعها.. السيارات الكهربائية واحدة منها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

بعد كأس العالم… دول الخليج تتجه نحو التأشيرة الموحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الـE-banking هاجس جديد للمصارف

LBCI
أخبار لبنان
13:42

الى نيويورك.. نجاة عون صليبا حملت قضية العدالة الاجتماعية

LBCI
أخبار لبنان
13:40

الدستوري علق العمل بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.. ما هي المخارج إذا لم تنجز الطعون ضمن المهلة المحددة؟

LBCI
اقتصاد
13:38

جهاد أزعور أكد أهمية تطبيق الإصلاحات لتطبيق الإتفاق مع صندوق النقد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

مياه الشفّة "مسروقة" وليست "مقطوعة".. ومحاولات لإحتواء المصيبة قبل موسم الصيف

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر كاذب
01:50

ما حقيقة العثور على رفات الامام موسى الصدر؟

LBCI
أمن وقضاء
15:46

إشكال وإطلاق نار في طرابلس... وسقوط جريح وقتيل

LBCI
أخبار لبنان
09:35

"القوات" تردّ على بري...

LBCI
أمن وقضاء
09:53

غادرت منزل ذويها ولم تعد... وقوى الأمن تُعمّم صورتها

LBCI
حال الطقس
01:17

الحرارة تتخطى الـ٣٠ درجة الجمعة.. والسبت ممطر وبارد

LBCI
آخر الأخبار
15:35

إشكال وتبادل إطلاق نار بين عدد من الشبان في محلة المعرض - طرابلس ومعلومات عن سقوط جريح وقتيل

LBCI
صحف اليوم
01:25

بري لـ"الجمهورية": لا أعترف سوى بالخطة "أ"..ونفي القوات لا يؤخّر

LBCI
أخبار لبنان
05:42

المديرية العامة للشؤون العقارية ستعاود استقبال المواطنين والمعاملات الجديدة..

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة