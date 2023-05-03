قصف روسي "كثيف" في منطقة خيرسون الأوكرانية... وسقوط 16 قتيلا

أسفر قصف روسي "كثيف" في منطقة خيرسون الأوكرانية (جنوب) عن مقتل 16 شخصا على الأقل الأربعاء، بينهم 12 في المدينة الرئيسية التي تحمل الاسم نفسه، بحسب النيابة الاقليمية، علما بأن السلطات أعلنت حظرا للتجول اعتبارا من مساء الجمعة.



وكتبت النيابة على تلغرام: "هجوم واسع للمحتلين على مدنيين في منطقة خيرسون. حصيلة القتلى ارتفعت الى 16 شخصا"، لافتة الى إصابة "نحو 22" آخرين "بجروح متفاوتة".