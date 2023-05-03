واشنطن تعلن أنها تتعامل "بحذر كبير" مع معلومات الكرملين عن هجوم بمسيرات أوكرانية

اعلنت الولايات المتحدة أنها تتعامل "بحذر كبير" مع تصريحات روسيا التي اكدت إسقاط مسيرتين اوكرانيتين كانتا تستهدفان الكرملين في موسكو.وقال وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن: "اطلعت على المعلومات. لا يمكن أن اؤكدها. لا نعلم"، مضيفا "أتعامل بحذر كبير مع كل ما يصدر من الكرملين".