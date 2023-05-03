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أجاي بانغا رئيسا جديدا للبنك الدولي
أخبار دولية
2023-05-03 | 11:43
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أجاي بانغا رئيسا جديدا للبنك الدولي
أجاي بانغا رئيسا جديدا للبنك الدولي
انتخب مرشح الولايات المتحدة لرئاسة البنك الدولي أجاي بانغا الأربعاء على رأس المؤسسة المالية من قبل مجلس الإدارة، كما أكدت في بيان.
وذكرت مصادر قريبة من المؤسسة أن المرشح المعلن الوحيد أكد في عدة مناسبات أنه يريد إعطاء الأولوية لتمويل مكافحة الاحتباس الحراري وإصلاح البنك الدولي على أن يتولى مهامه في الأول من حزيران.
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