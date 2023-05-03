زيلينسكي: "لم نهاجم بوتين"

زيلينسكي: "لم نهاجم بوتين"



نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهام موسكو لكييف بأنها حاولت اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما اعلنت إسقاط مسيرتين كانتا تستهدفان الكرملين.



وصرح زيلينسكي للصحافيين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظرائه في دول شمال أوروبا في هلسنكي "لم نهاجم بوتين. نترك ذلك للمحكمة. نقاتل على أراضينا وندافع عن قرانا ومدننا".



