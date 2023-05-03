مدفيديف يدعو الى "تصفية" زيلينسكي بعد الهجوم المفترض على الكرملين

دعا الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف الى "تصفية" الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ردا على هجوم مفترض بمسيرتين استهدف الكرملين ونسبته موسكو الى كييف التي نفت أي ضلوع لها.وكتب مدفيديف، وهو حاليا المسؤول الثاني في مجلس الأمن الروسي، على تلغرام "بعد الاعتداء الارهابي اليوم، لم يبق خيار سوى تصفية زيلينسكي جسديا مع زمرته".