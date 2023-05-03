حصيلة القصف الروسي على خيرسون: 18 قتيلا و46 جريحا

أفادت أوكرانيا مساء الأربعاء بأن القصف الروسي الذي طاول منطقة خيرسون في جنوب البلاد أسفر عن 18 قتيلا على الاقل و46 جريحا، لافتة الى أن الهجمات لا تزال مستمرة.



وكتب مدير مكتب الرئاسة أندريه يرماك على تلغرام: "حاليا، تبلغنا سقوط 18 قتيلا و46 جريحا"، مضيفا أن "الهجمات الروسية على خيرسون تتواصل".