واشنطن تطالب ايران بالإفراج "فورا" عن ناقلة نفط تحتجزها

رئيسي يصل إلى دمشق في أول زيارة لرئيس إيراني منذ بدء النزاع

رئيسي يصل إلى دمشق في أول زيارة لرئيس إيراني منذ بدء النزاع

اليونيسف تحذّر من بطء تراجع زواج الأطفال: القضاء على هذه الظاهرة سيستغرق أكثر من 300 سنة في هذه الحالة