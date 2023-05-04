أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يعلنون خطة لمواجهة النفوذ الصيني

أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يعلنون خطة لمواجهة النفوذ الصيني

أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء خطة لمواجهة نفوذ الصين المتنامي في العالم، تهدف إلى الحد من الإستثمارات وعمليات نقل التكنولوجيا إلى العملاق الآسيوي وردع أي عدوان ضد تايوان.



وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "الحكومة الصينية لا تضع أي حدود في سعيها إلى السيطرة على القرن الحادي والعشرين، وإذا ما استرحنا نحن الأميركيين على أمجادنا، وتركنا الحزب الشيوعي الصيني يهزمنا، فستكون لهذا عواقب وخيمة على الدول الديموقراطية في العالم".



وإلى جانب أحد عشر مسؤولًا آخرين، شرح شومر خلال مؤتمر صحافي خطة من خمس نقاط للتعامل مع المنافسة الصينية.



وأوضح الديموقراطي أن المسؤولين المنتخبين سيبحثون في قيود على التصدير وفي عقوبات تحد من قدرة بكين على الوصول إلى -"بل وسرقة"- الإبتكارات الأميركية في مجال الذكاء الإصطناعي ومجالات أخرى متعلقة بالتكنولوجيا الفائقة.



وأشار إلى أن الهدف هو السماح لوزارتي الخزانة والتجارة بأن تجريا مراجعة وتوقفا تدفق الأموال نحو الصناعات التكنولوجية الصينية الفائقة.