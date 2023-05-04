واشنطن تعلّق مساعداتها الغذائية لإقليم تيغراي بعد رصد قسم منها في أسواق محلية

أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيد" (USAID) الأربعاء أنها علّقت مساعداتها الغذائية لإقليم تيغراي الذي دمّرته الحرب في شمال إثيوبيا بعد رصد شحنات منها في أسواق محلية.





وجاء في بيان لمديرة الوكالة سامانتا باور "اتّخذنا القرار الصعب بتعليق كل المساعدات الغذائية المدعومة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (المخصّصة) لمنطقة تيغراي حتى إشعار آخر".





وأشار البيان إلى أن الوكالة اكتشفت مؤخرا أن "مساعدات غذائية مخصصة لشعب تيغراي الذي يرزح تحت وطأة ظروف أشبه بالمجاعة يتم تحويلها" إلى غايات أخرى "وبيعها في السوق المحلية".

