الشرطة اليونانية توقف 39 مهاجرا على الحدود مع تركيا

أوقف 39 مهاجرا بينهم 15 قاصرا حاولوا دخول اليونان من تركيا عبر أحد الأنهار حسبما أعلنت الشرطة اليونانية مساء الأربعاء.





وذكرت الشرطة في بيان أن المجموعة ضمت 13 رجلا و11 امرأة و15 قاصرا لم تحدد جنسياتهم.





كان مهربون قد نقلوا المهاجرين بزورق مطاطي إلى جزيرة صغيرة في وسط النهر حيث تُركوا لمصيرهم.