مجموعة أولى تضم نيجيريين أجلوا من السودان تصل الى أبوج

وصلت مجموعة أولى من النيجيريين الذين أجلوا من السودان، الأربعاء إلى العاصمة أبوجا، بعد تحملهم طوال أيام عناء تنظيم عملية فرارهم من البلاد وسط معارك عنيفة.





وفقا للسلطات النيجيرية، تشمل خطة الإجلاء أكثر من 3500 شخص، لكن العدد الإجمالي قد يكون أعلى.





ويُعتقد أن أكثر من 5000 من مواطني البلاد يقيمون في السودان، بينهم كثير من الطلاب.