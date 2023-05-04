قتيلة وجرحى بإطلاق نار في جنوب الولايات المتحدة وفرار المشتبه به

قُتِلت امرأة وأصيبت أربع أخريات الأربعاء عندما فتح مسلّح النار في قاعة انتظار في أحد مستشفيات مدينة أتلانتا في جنوب الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت الشرطة.





وأفادت الشرطة بأن المشبته به في إطلاق النار الذي شهده مستشفى "نورث سايد" بعيد الظهر بالتوقيت المحلي (17,00 ت غ) يدعى ديون باترسون وهو عنصر سابق في خفر السواحل وقد لاذ بالفرار بعد الواقعة.





وقالت شرطة أتلانتا على تويتر "نعتقد أن المشتبه به مسلح وخطير ونحذّر من الاقتراب منه".