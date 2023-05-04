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جمهوريون يحذّرون من "كابوس" عند الحدود مع رفع الولايات المتحدة قيودا لاحتواء كوفيد

أخبار دولية
2023-05-04 | 01:39
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جمهوريون يحذّرون من &quot;كابوس&quot; عند الحدود مع رفع الولايات المتحدة قيودا لاحتواء كوفيد
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جمهوريون يحذّرون من "كابوس" عند الحدود مع رفع الولايات المتحدة قيودا لاحتواء كوفيد

حذّر جمهوريون الأربعاء من "فوضى" و"كابوس" عند الحدود الأميركية المكسيكية الأسبوع المقبل مع رفع الحكومة قيودا مفروضة لاحتواء كوفيد-19 أتاح تطبيقها منع دخول غالبية المهاجرين في السنوات الثلاث الماضية.
 
     
وقال السناتور ليندسي غراهام إن "يوم الحادي عشر من أيار سيكون كابوسا للشعب الأميركي خصوصا لأبناء نيو مكسيكو وتكساس".

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