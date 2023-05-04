لغز الجثث السبع في أوكلاهوما: مدان بالإغتصاب قتل زوجته وأطفالها الثلاثة ومراهقتين وانتحر

لغز الجثث السبع في أوكلاهوما: مدان بالإغتصاب قتل زوجته وأطفالها الثلاثة ومراهقتين وانتحر

أعلنت السلطات في أوكلاهوما (جنوب الولايات المتحدة) الأربعاء أن الجثث السبع التي عثرت عليها خلال بحثها عن فتاتين شوهدتا لآخر مرة برفقة مدان بالإغتصاب تبين أنها تعود لهؤلاء الثلاثة ولزوجة الرجل وأطفالها الثلاثة، مرجحة أن يكون قد أرداهم جميعًا بالرصاص وانتحر.



وقال جو برنتيس قائد شرطة مقاطعة أوكمولجي للصحافيين إن الأدلة تفيد بأن جيسي ماكفادين قتل ستة أشخاص ثم انتحر.



وأضاف: "لا علم لي بما كان يفكر، وما إذا كان قد قام بما قام به عن سابق إصرار، وفي حال كان الأمر كذلك، منذ متى بدأ بالتخطيط لجريمته".



وأوضح قائد الشرطة أن القتلى السبعة هم، بالإضافة إلى ماكفادين (39 عامًا)، زوجته هولي جيس ماكفادين (35 عامًا) وأطفالها الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا والفتاتان المراهقتان اللتان كانتا مفقودتين وعمرهما 14 و16 عامًا وهما صديقتان للأسرة.



وبحسب قناة "فوكس 23" التلفزيونية المحلية، فإن الفتاتين قصدتا منزل أسرة ماكفادين لقضاء الليلة هناك.



وأكد قائد الشرطة أن كل الجثث السبع قتلت برصاصة واحدة على الأقل في الرأس.



وتم العثور على الجثث السبع الإثنين في هنرييتا، البلدة الصغيرة الواقعة في ولاية أوكلاهوما الريفية في جنوب الولايات المتحدة.