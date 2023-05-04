كييف أسقطت 18 من أصل 24 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على أوكرانيا

كييف أسقطت 18 من أصل 24 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على أوكرانيا

أعلنت أوكرانيا الخميس أنها أسقطت خلال الليل 18 مسيرة من أصل 24 أطلقتها روسيا على البلاد غداة إتهامات وجهتها موسكو لكييف بشن هجوم بمسيرتين مفخخيتن على الكرملين لإغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.



وقال سلاح الجو الأوكراني على تلغرام: "الغزاة أطلقوا 24 مسيرة من نوع شاهد 136/131. قام سلاح الجو الأوكراني بالتعاون مع وحدات دفاع جوي أخرى بإسقاط 18 مسيرة".

