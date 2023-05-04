رئيسي يواصل محادثاته في دمشق في اليوم الثاني من زيارته

رئيسي يواصل محادثاته في دمشق في اليوم الثاني من زيارته

يجري الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي محادثات في دمشق الخميس، في اليوم الثاني من زيارته البارزة التي أكد خلالها دعم بلاده المتجدد لسوريا وتخللها توقيع مذكرة تفاهم لتعاون إستراتيجي طويل المدى في مجالات عدة بين البلدين.



وزيارة رئيسي إلى دمشق على رأس وفد وزاري رفيع هي الأولى لرئيس إيراني منذ أكثر من 12 عامًا، رغم الدعم الإقتصادي والسياسي والعسكري الكبير الذي قدمته طهران لدمشق وساعد في تغيير مجرى النزاع لصالح القوات الحكومية.



وتأتي هذه الزيارة في خضم تقارب بين الرياض وطهران اللتين أعلنتا في آذار إستئناف علاقاتهما بعد طول قطيعة، بينما يسجل إنفتاح عربي، سعودي خصوصًا، تجاه دمشق التي قاطعتها دول عربية عدة منذ العام 2011.



وبعدما أجرى محادثات سياسية موسعة مع نظيره السوري بشار الأسد الأربعاء، يلتقي رئيسي في اليوم الثاني من زيارته وفدًا من ممثلي الفصائل الفلسطينية، ويزور المسجد الأموي في دمشق، على أن يشارك بعد الظهر في منتدى لرجال أعمال من البلدين.

