إٍسرائيل: الجيش قتل في نابلس فلسطينيين نفّذوا هجوماً قُتلت فيه ثلاث إسرائيليات

أعلنت إسرائيل أنّ جنودها قتلوا في عملية عسكرية في نابلس بالضفة الغربية المحتلّة صباح الخميس فلسطينيين نفّذوا هجوماً قُتلت فيه ثلاث إسرائيليات.





وقال جهاز الأمن الداخلي "شين بيت" والجيش وحرس الحدود في بيان مشترك إنّ عناصرهم "قتلوا في تبادل لإطلاق النار قتلة ليا ومايا ورينا دي"، الإسرائيليات-البريطانيات اللواتي قُتلن في هجوم في 7 نيسان.





وأضاف البيان أنّ "أحد المتواطئين معهم قُتل خلال هذه العملية".