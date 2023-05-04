زيلينسكي في لاهاي للقاء مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية

أعلن متحدث بإسم الرئاسة الأوكرانية أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي وصل إلى لاهاي حيث سيلتقي الخميس مسؤولين من المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتحقق في جرائم حرب مفترضة قد تكون القوات الروسية إرتكبتها في أوكرانيا.وقال سيرغي نيكيفوروف لوكالة فرانس برس: "نحن في لاهاي وسنلتقي مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية".