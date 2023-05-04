ثمانية قتلى في حريق في جمهورية التشيك

ثمانية قتلى في حريق في جمهورية التشيك

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم في حريق إندلع ليل الأربعاء-الخميس في برنو، ثاني كبرى مدن جمهورية التشيك، بحسب ما أعلنت السلطات.



وقالت إدارة الإطفاء في منطقة مورافيا الجنوبية في تغريدة على تويتر: "لقد وجدنا ثمانية ضحايا".



وأوضحت أن أسباب الحريق لا تزال قيد التحقيق.



من جهته، قال بافيل سواب المتحدث بإسم شرطة برنو لوكالة فرانس برس إن "الحريق انتشر في وحدة مكونة من 12 كوخًا متصلة ببعضها البعض في ورشة بناء".



وأشار إلى أن عملية التعرف على هويات الضحايا لا تزال جارية.

