روسيا تندد بحملة تخريب أوكرانية غير مسبوقة على أراضيها

نددت روسيا الخميس بموجة أنشطة إرهابية وتخريبية أوكرانية غير مسبوقة على أراضيها، وذلك غداة هجوم مفترض بطائرات مسيرة قالت موسكو إنه استهدف الكرملين، محملة كييف مسؤوليته.وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "الأنشطة الإرهابية والتخريبية للقوات المسلحة الأوكرانية تتخذ بعدًا غير مسبوق".