الكرملين يتهم واشنطن بأنها أمرت كييف بشن هجوم المسيرتين

إتهمت الرئاسة الروسية الخميس الولايات المتحدة بإصدار أمر لأوكرانيا بشن الهجوم المفترض الذي استهدف بطائرتين مسيرتين مبنى الكرملين في موسكو الأربعاء بقصد إغتيال الرئيس فلاديمير بوتين والذي أحبطته الدفاعات الروسية وتنفي كييف أي ضلوع فيه.وقال المتحدث بإسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين: "جهود كييف وواشنطن لإنكار أي مسؤولية لهما عن الهجوم المفترض سخيفة تمامًا. القرارات المتعلقة بهجمات كهذه لا تتخذ في كييف، بل في واشنطن. كييف تنفذ فحسب ما يطلب منها".