الكرملين يقرر تشديد الإجراءات الأمنية غداة هجوم المسيرتين

الكرملين يقرر تشديد الإجراءات الأمنية غداة هجوم المسيرتين

أعلن المتحدث بإسم الرئاسة الروسية أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية في موسكو غداة هجوم بمسيرتين نسبته روسيا إلى أوكرانيا، موضحًا أن الرئيس فلاديمير بوتين يمارس عمله الخميس في الكرملين.



وقال دميتري بيسكوف للصحافيين إن بوتين يعمل في الكرملين وسيجري لقاء مهمًا مع وزير التنمية الإقتصادية، مؤكدًا أنه سيتم تعزيز التدابير الأمنية بعد الهجوم المفترض.