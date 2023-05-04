وزير الداخلية الفرنسي: ميلوني "عاجزة عن حلّ مشاكل الهجرة" في إيطاليا

وزير الداخلية الفرنسي: ميلوني "عاجزة عن حلّ مشاكل الهجرة" في إيطاليا



اعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الخميس أنّ رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني "عاجزة عن حلّ مشاكل الهجرة" في بلادها التي تشهد "أزمة هجرة بالغة الخطورة".



وقال دارمانان لإذاعة ار ام سي إنّ "السيدة ميلوني، حكومة اليمين المتطرّف التي اختارها أصدقاء السيدة (مارين) لوبن، عاجزة عن حلّ مشاكل الهجرة بعدما انتُخبت على هذا الأساس". وجاء كلامه ردّاً على سؤال عن مواقف حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة لوبن في شأن ملف الهجرة على الحدود بين فرنسا وإيطاليا.