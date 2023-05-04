وزير الخارجية الإيطالي يلغي زيارة إلى باريس على خلفية الجدل المتعلق بالهجرة

وزير الخارجية الإيطالي يلغي زيارة إلى باريس على خلفية الجدل المتعلق بالهجرة



ألغى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني الخميس زيارة كانت مقررة إلى باريس بعدما وصف تصريحات وزير الداخلية الفرنسي بأنها "غير مقبولة" لاعتباره أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني "عاجزة عن حل مشاكل الهجرة" في بلادها.



وكتب تاجاني على تويتر "لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقررا مع الوزيرة (نظيرته الفرنسية كاترين) كولونا"، مشيرا إلى أن "إهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحق الحكومة وإيطاليا غير مقبولة".



ولاحقا، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها "تأمل" في أن يُحدَّد موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الإيطالي.

