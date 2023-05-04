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تصادم بين حافلة وشاحنة جنوب مصر.. وأكثر من 16 قتيلًا
أخبار دولية
2023-05-04 | 10:54
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تصادم بين حافلة وشاحنة جنوب مصر.. وأكثر من 16 قتيلًا
مقتل 17 شخصا في تصادم بين حافلة وشاحنة جنوب مصر
لقي 17 شخصا مصرعهم إثر حادث تصادم بين حافلة وشاحنة وقع صباح الخميس على إحدى الطرق السريعة جنوب مصر، على ما أفادت وزارة الصحة.
ونشرت الوزارة بيانا على صفحتها على فيسبوك أكدت فيه "الدفع بـ26 سيارة إسعاف، لنجدة مصابي حادث التصادم، الذي وقع صباح الخميس، بين أتوبيس (حافلة) وسيارة نقل على طريق الخارجة - أسيوط".
وأضافت أن "الحادث أسفر عن وفاة 17 راكبا، وإصابة 29 أخرين".
وتم نقل الجرحى إلى مستشفيات بمحافظتي الوادي الجديد وأسيوط.
ونقل موقع صحيفة الأهرام الحكومية قرار محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط بعد وقوع الحادث بـ"وقف تحرك سيارات النقل الثقيل على طريق الداخلة/الخارجة/أسيوط من الساعة الثامنة مساء وحتى السابعة صباحا اعتباراً من الخميس".
وعزت الصحيفة قرار المحافظ إلى "تكرار حوادث الطرق الناتجة عن رعونة بعض سائقي سيارات النقل الثقيل".
تودي حوادث السير بالآلاف سنويا في مصر. وتقع غالبا بسبب السرعة أو سوء حالة الطرق أو عدم الالتزام بقوانين المرور.
رسميا، قتل سبعة آلاف شخص في حوادث سير خلال العام 2021 في مصر، أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان البالغ عددهم زهاء 105 ملايين نسمة.
أخبار دولية
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