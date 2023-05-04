الإتحاد الأوروبي يحذّر موسكو من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين

حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل روسيا الخميس من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين الذي اتهمت موسكو كييف بشنّه، لتكثيف هجماتها في أوكرانيا.



وقال بوريل خلال اجتماع لوزراء من دول الاتحاد مكلفين شؤون التنمية: "ندعو روسيا الى عدم استخدام هذا الهجوم المفترض ذريعة لمواصلة التصعيد" في الحرب التي بدأتها مطلع العام 2022.



وأشار الى أن "هذا الأمر يثير قلقنا... لأنه يمكن استخدامه لتبرير تعبئة مزيد من الجنود وشنّ مزيد من الهجمات ضد أوكرانيا".



وقال بوريل: "رأيت صورا واستمعت الى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. لقد أكد عدم ضلوع أوكرانيا"، مشددا على أن "الأوكرانيين يدافعون عن بلادهم. يقاتلون على أرضهم، لا يهاجمون روسيا".



وأعلنت موسكو الأربعاء تعرّض الكرملين لهجوم بطائرتين مسيّرتين أحبطته الدفاعات الجوية الروسية، معتبرة أنه كان يهدف لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.



ونفت كييف أي ضلوع لها في العملية، متهمة موسكو بأنها تعمدت إبرازها إعلاميا لتبرير أي تصعيد محتمل.



والخميس، اتهم المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الولايات المتّحدة بإصدار أمر لأوكرانيا بشنّ الهجوم.



وردّ المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي على ذلك باتهام موسكو "بالكذب"، مؤكدا أن "لا علاقة لنا بهذه القضية".